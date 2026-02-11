Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Özel’e küfür tepkisi! Siyasiler çocuklara rol model olma konusunda dikkatli olmalı: “Özrü kabahatinden büyük!”

“ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK AÇIKLAMALAR!”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, partisinin grup toplantısı için geldiği TBMM’de gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, “Siyasi partiler, anayasamıza göre demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez siyasal unsurları ve demokrasi eğitimi konusunda da temel hak ve hürriyetler konusunda da çocuklara rol model olma konusunda da dikkatli olmalılar. Özrü kabahatinden büyük açıklamalarla çocuklarımızın bu anlamdaki değer yargılarına, çocuklara rol model olma özelliklerine dikkat etmeleri lazım” görüşünü dile getirdi.

“BİRAZ DAHA ÖZENLİ BİR DİL KULLANMAK LAZIM”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yaptığı açıklamanın tasvip edilecek hiçbir tarafı yok. Özür dilemesi gerekirken çıktı bir de üstüne, özrü kabahatinden büyük kabilinden sahip çıktı. Ban yadırgıyorum. Demokrasi açısından, insan hakları açısından, hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir şey değil. Biz bir taraftan çocuklarımıza dijital mecralardaki olumsuz şeyleri örnek almamaları gerektiğini söylüyoruz. Ama ekrandan çıkıyor birisi, hem küfrediyor, sonra da yaptığı küfürleri savunuyor. Biraz daha özenli bir dil kullanmak lazım” şeklinde konuştu.