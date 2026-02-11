  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz” Miçotakis'in Türkiye ziyaretinden neler bekleniyor? Gerilimden diyaloğa Kontrollü normalleşme Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler! Yeni bakan ittaparları korkutuyor: Vali iken şehirde tek bir başıboş köpek bırakmamıştı! İngiliz ordusunun içler acısı halini Sir Carter paylaştı! Büyük değil küçük Britanya İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne? Çıban başı Netanyahu
Yerel Askeri araç yoldan çıkıp devrildi 10 asker yaralandı
Yerel

Askeri araç yoldan çıkıp devrildi 10 asker yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Askeri araç yoldan çıkıp devrildi 10 asker yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrolden çıkan askeri aracın savrularak şarampole uçması sonucu 10 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrolden çıkan askeri aracın savrularak şarampole uçması sonucu 10 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen askeri araç, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan askeri araç, bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunmayan 10 askeri personeli ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezi ve Nurdağı ilçesindeki hastanelere kaldırdı. Yaralı askerlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Otoyoldaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı: 2 yaralı
Ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı: 2 yaralı

Yerel

Ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı: 2 yaralı

Kars'ta zincirleme kaza
Kars'ta zincirleme kaza

Gündem

Kars'ta zincirleme kaza

TEM'de 8 araçlık zincirleme kaza!
TEM'de 8 araçlık zincirleme kaza!

Yerel

TEM'de 8 araçlık zincirleme kaza!

Erdemli’de Korkutan Kaza: Kamyonun Çarptığı Tabela Otomobilin Üzerine Devrildi
Erdemli’de Korkutan Kaza: Kamyonun Çarptığı Tabela Otomobilin Üzerine Devrildi

Aktüel

Erdemli’de Korkutan Kaza: Kamyonun Çarptığı Tabela Otomobilin Üzerine Devrildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23