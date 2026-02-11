  • İSTANBUL
Siyaset "Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de "Alın bunu buradan" sözleri akıllara geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Yılmaz Tunç ve Akın Gürlek arasında, Adalet Bakanlığı'nda yaşanan bayrak değişimi, sosyal medyada Erdoğan'ın Özel'e gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlediği mitinglerden birinde yeni Adalet Bakanı ve eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almıştı.

Gürlek'i devamlı hedefinde tutan Özel, o mitingde oldukça sert ve tehditkar ifadeler kullanmış, Erdoğan'a "Alın bunu buradan" diye çağrıda bulunmuştu.

