  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Güler Meclis’te konuştu: F-35 müzakerelerinde henüz ilerleme sağlanamadı Tutuksuz sanıklar ifadelerinde ne dedi? Hesap sırası Aziz İhsan Aktaş'ta Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Özel’e küfür tepkisi! Siyasiler çocuklara rol model olma konusunda dikkatli olmalı: “Özrü kabahatinden büyük!” Başkan Erdoğan'dan deprem konutlarında yeni müjdeler: Yüzde 65’ini devlet ödeyecek, 2 yıl ödeme yok, üstelik faizsiz! Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı’nda! Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş Bakan Göktaş “Kadınların kazanımları kalıcı hale getirilecek” Küfürbaz Özgür'den yeni Bakan Akın Gürlek'e küstah tehdit: Çalanları ve hırsızları korumaya devam! ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz” Miçotakis'in Türkiye ziyaretinden neler bekleniyor? Gerilimden diyaloğa Kontrollü normalleşme Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı
Gıda Ultra işlenmiş gıda alarmı: Kalp için yüzde 47 risk
Gıda

Ultra işlenmiş gıda alarmı: Kalp için yüzde 47 risk

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ultra işlenmiş gıda alarmı: Kalp için yüzde 47 risk

Yeni bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların aşırı tüketiminin kalp krizi ve felç riskini yüzde 47 artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, modern beslenme alışkanlıklarının kalp sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar ve işlenmiş et ürünleri gibi ultra işlenmiş gıdalar, kalp ve damar hastalıklarıyla güçlü biçimde ilişkilendirildi. ABD’de yapılan geniş çaplı bir araştırmada, bu tür gıdaları en yüksek oranda tüketen yetişkinlerde kalp krizi ve felç riskinin belirgin şekilde arttığı bildirildi.

Çalışmada, ultra işlenmiş gıdaların yüksek tüketiminin kalp-damar hastalığı riskini yüzde 47 oranında artırdığı ifade edildi.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR NEDEN RİSKLİ?

Ultra işlenmiş gıdalar; üretim sürecinde doğal yapısı büyük ölçüde değiştirilen, yüksek miktarda şeker, tuz, doymuş yağ ve çeşitli katkı maddeleri içeren ürünler olarak tanımlanıyor. Bu ürünlerde doğal besin öğelerinin büyük kısmının kaybolduğu, yerine vücudun tarihsel olarak alışık olmadığı maddelerin eklendiği belirtiliyor.

Araştırmacılar, bu tür gıdaların öncelikle obezite, yüksek tansiyon, kolesterol bozukluğu ve insülin direnci gibi sorunlarla bağlantılı bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca vücutta iltihap göstergesi olarak bilinen bazı biyolojik işaretlerin de yüksek tüketimle birlikte arttığı aktarıldı.

 

4 BİN 700’DEN FAZLA YETİŞKİN İNCELENDİ

Çalışmada, ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması (NHANES) verileri kullanıldı. 2021–2023 yılları arasında toplanan veriler kapsamında 4 bin 787 yetişkinin beslenme alışkanlıkları analiz edildi.

Katılımcıların iki günlük ayrıntılı beslenme kayıtları incelendi ve toplam kalori alımının ne kadarının ultra işlenmiş gıdalardan geldiği hesaplandı. Ardından katılımcılar en düşükten en yükseğe doğru dört gruba ayrıldı.

Yaş, cinsiyet, sigara kullanımı ve gelir gibi faktörler hesaba katıldığında bile, en yüksek ultra işlenmiş gıda tüketen grupta kalp krizi ya da felç geçirme riskinin yüzde 47 daha fazla olduğu bildirildi.

UZMANLAR UYARIYOR

Araştırmacılar, bu sonuçların kesin neden-sonuç ilişkisi göstermediğini ancak güçlü bir bağlantıya işaret ettiğini vurguladı. Daha kapsamlı ve uzun süreli klinik çalışmaların gerekli olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, bireylerin ultra işlenmiş gıdaları azaltmasının, sigarayı bırakma ve düzenli egzersiz gibi diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte kalp sağlığı açısından önemli olabileceğini aktardı.

Kış hastalıklarına karşı bağırsak kalkanı: Lif ve fermente gıdalar bağışıklığı güçlendiriyor
Kış hastalıklarına karşı bağırsak kalkanı: Lif ve fermente gıdalar bağışıklığı güçlendiriyor

Sağlık

Kış hastalıklarına karşı bağırsak kalkanı: Lif ve fermente gıdalar bağışıklığı güçlendiriyor

Sağlık mutfakta başlıyor! Uzman Dr. Türkay Güncü uyardı: Şifa dolu mikrobiyota için lifli gıdalara sarılın!
Sağlık mutfakta başlıyor! Uzman Dr. Türkay Güncü uyardı: Şifa dolu mikrobiyota için lifli gıdalara sarılın!

Gıda

Sağlık mutfakta başlıyor! Uzman Dr. Türkay Güncü uyardı: Şifa dolu mikrobiyota için lifli gıdalara sarılın!

Türkiye sofraları dünyayı doyurdu: Tarım ve gıda ihracatında 27,79 milyar dolarlık dev rekor!
Türkiye sofraları dünyayı doyurdu: Tarım ve gıda ihracatında 27,79 milyar dolarlık dev rekor!

Gündem

Türkiye sofraları dünyayı doyurdu: Tarım ve gıda ihracatında 27,79 milyar dolarlık dev rekor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23