Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş TBMM’de… Güneş: Milletimizin gururuna dokundu

AK Parti Grup Salonu’na gelişinde tüm milletvekilleri ve konukların ilgi odağı haline gelen Zeynep Güneş, toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile dertleşti.

“MİLLETİMİZİN GURURUNA DOKUNDU”

Güneş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, söz konusu saldırı nedeniyle herkesin çok üzüldüğünü belirterek, “Milletimizin gururuna dokundu. Sanki bu topraklarda değilmişiz gibi bir tablo çizildi” dedi.

“MİLLETİN VİCDANINDA GEREKLİ KARŞILIĞI BULUR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da, “Milletin vicdanında gerekli karşılığı bulur” ifadeleriyle Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e destek verdi.