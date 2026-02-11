  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan deprem konutlarında yeni müjdeler: Yüzde 65’ini devlet ödeyecek, 2 yıl ödeme yok, üstelik faizsiz! Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı’nda! Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş Bakan Göktaş “Kadınların kazanımları kalıcı hale getirilecek” Küfürbaz Özgür'den yeni Bakan Akın Gürlek'e küstah tehdit: Çalanları ve hırsızları korumaya devam! ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz” Miçotakis'in Türkiye ziyaretinden neler bekleniyor? Gerilimden diyaloğa Kontrollü normalleşme Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını
Yerel İstanbul'da emlakçı dehşet saçtı!
Yerel

İstanbul'da emlakçı dehşet saçtı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da emlakçı dehşet saçtı!

Arnavutköy'de arsa satışı için buluştuğu kişiyi öldürdüğü tespit edilen emlakçı tutuklandı.

Bağcılar'da yaşayan Faik Bingöl (38) hakkında 9 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Bingöl'ün, Arnavutköy Balaban Mahallesi'ndeki bir arsayı satın almak için emlakçı Özkan V. (39) ile irtibat kurduğu tespit edildi.

Öldürüp ormanlık alana atmış

Gözaltına alınan Özkan V'nin, 9 Şubat'ta akşam saatlerinde buluştuğu Faik Bingöl'ü, aralarında çıkan tartışmada tabanca ile ateş ederek öldürdüğü, daha sonra Bingöl'ün cansız bedenini Boyalık Mahallesi'ndeki ormanlık alana attığı belirlendi.

Özkan V'nin daha önce iki ayrı "silahla tehdit" suçundan kaydı olduğu anlaşıldı. Şüphelinin olayda kullandığı silahı ormanlık alana atmış olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Şüpheli Özkan V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü
Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü

Yerel

Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü

Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!
Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!

Gündem

Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23