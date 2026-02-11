İşte yöneltilen suçlamalar: CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı hakkında iddianame...

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı N.Ç. ve eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.K.’nın ’görevi kötüye kullanma’ suçundan cezalandırılmalarına yönelik hazırlanan iddianame, 19. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede; Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alınan ve sonrasında ruhsatsız yapılaşma ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşma sonucu yapı tatil zaptı tutulan ve encümence yıkım kararı alınan benzer mahiyetteki dosyalarla ilgili olarak, imara aykırılıkları tespit edilip yıkım kararı verilen yerlerin yıkılmadığı yer aldı. Yıkım süreci yürütülmemesine rağmen davacı firmaya ait anılan parselde yürütmenin durdurulması isteminin 2’nci kez reddi kararından hemen sonra yıkımın belediye tarafından başlatıldığı ifade edildi.

CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Belediye encümenince verilen yıkım kararının, hukuka uygun bulunmadığından iptaline karar verilmesi sebebiyle belediyenin mahkeme süreci sonuçlanmadan fiili yıkım işlemi sürecini yürüttüğü belirtildi. Dosyalarda anılan işletmeye yasal mevzuatın uygulandığı halde benzer işletmelere yasal mevzuatın uygulanmaması nedeniyle Tepebaşı Belediyesi yöneticilerinden Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı N.Ç. ve eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.K.’nın ’görevi kötüye kullanma’ suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Başkan Ataç ve diğer belediye çalışanlarının yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanılacağı öğrenildi.