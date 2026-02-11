  • İSTANBUL
Dünya İniş yapan uçağı taradılar: 2 pilot öldü
Dünya

İniş yapan uçağı taradılar: 2 pilot öldü

Endonezya'da havalimanına inişi esnasında silahlı saldırıya uğrayan küçük uçaktaki 2 pilot yaşamını yitirdi. Uçaktaki 13 yolcu kurtuldu.

Endonezya basını, Güney Papua eyaletindeki Tanah Merah'dan havalanan ‘Cessna Grand Caravan’ tipi küçük uçağın, Boven Digoel bölgesindeki havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Saldırıda 2 pilotun yaşamını yitirdiği, uçaktaki 13 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

