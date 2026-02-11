Bulut ağlamazsa yer nasıl gülsün: Konya'dan Gazze'ye 15 yardım tırı gönderildi

Gazze'de yaşananların zor ve üzücü olduğunu belirten Demir, "Orada olmak veya burada olmak takdir edersiniz ki bizim elimizde değildi. Orada da doğabilirdik, burada doğduk. Burada doğup bu tırlara bir şey vermeyebilirdik, verdik. Ben böyle nasipli, şanslı, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, tarafta olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, dünyada her yer, her gün aynı şartlarda yaşanmıyor. Bir tarafta acılar, bir tarafta sevinçler var. Konya'nın hemşehrisi, mimarı Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin dediği gibi 'Bulut ağlamazsa yer nasıl gülsün'. Evet, ağlamakla gülmek kardeş. Yüce Rabbimize hamd olsun biz şu an huzur içindeyiz” dedi.