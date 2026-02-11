  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan deprem konutlarında yeni müjdeler: Yüzde 65’ini devlet ödeyecek, 2 yıl ödeme yok, üstelik faizsiz! Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı’nda! Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş Bakan Göktaş “Kadınların kazanımları kalıcı hale getirilecek” Küfürbaz Özgür'den yeni Bakan Akın Gürlek'e küstah tehdit: Çalanları ve hırsızları korumaya devam! ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz” Miçotakis'in Türkiye ziyaretinden neler bekleniyor? Gerilimden diyaloğa Kontrollü normalleşme Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını
Gündem Yılmaz Tunç, Akın Gürlek’e bayrağı devretti! Adalet Bakanlığı'ndan yeni dönem
Gündem

Yılmaz Tunç, Akın Gürlek’e bayrağı devretti! Adalet Bakanlığı'ndan yeni dönem

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yılmaz Tunç, Akın Gürlek’e bayrağı devretti! Adalet Bakanlığı'ndan yeni dönem

Türkiye’nin hukuk ve adalet sisteminin kalbi olan Adalet Bakanlığı’nda önemli bir bayrak değişimi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, görevi devreden Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı makamını Akın Gürlek’e teslim ediyor.

Görev süresi boyunca yargı reformlarından sivil anayasa çalışmalarına kadar pek çok önemli başlıkta ter döken Yılmaz Tunç, devir teslim töreninde duygusal bir veda konuşması gerçekleştirdi. "Devletimize ve milletimize hizmet etmek en büyük onurdur" diyen Tunç, görevini büyük bir güvenle Akın Gürlek’e devrettiğini belirtti. Tunç, özellikle hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması adına atılan adımların takipçisi olacağını vurgulayarak, mesai arkadaşlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti
Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti

Gündem

Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Gündem

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23