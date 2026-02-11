  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump ile ilgili Epstein iddiası! “Herkes onun bunu yaptığını biliyordu” Küfürbaz Özel, CHP’de kalmanın kriterlerini ortaya koydu! Çalanlarla yola devam Epstein’in şeytani çarkındaki 6 alçak isim açıklandı: Siyonist sermayenin sapkın vahşeti sansürle gizlenmiş! Yeni Akit yazarı İdris Günaydın Berat Albayrak ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını anlattı! "İnanan tekenin boynuzundan süt çıkarır, inanmayan Epstein çukurunda boğulur" MİT’ten MOSSAD’a geçit yok! 2 casus daha yakalandı Forkliftle daldı, eşekle kaçtı! Kuyumcu hırsızlığında şok eden detaylar... Avustralya'da yüzlerce kişi, Herzog'un ziyaretini protesto etti Lanetli kavimi dünya istemiyor Bu CHP iktidara gelirse, işte böyle hepinizi küfre boğacaklar! Sivas'ta şehit babasına dilenci diyen adama bakın ne yaptılar! Hürmüz’de ‘barut fıçısı’ alarmı: ABD’den gemilerine ‘İran’dan kaçın’ talimatı
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü düşmanlarına ders!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü düşmanlarına ders!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü düşmanlarına ders!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına gelişinde, geçtiğimiz hafta İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz’ın, sosyal medyadan başörtüsüne yönelik çirkin hakaretine maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i sağ yanına oturttu.

Tezahüratlar eşliğinde grup salonuna giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i sağına oturtarak başörtüsü ve inanç düşmanlarına ders verdi. Erdoğan’ın Güneş’i yanına oturtması, salondaki misafirler ve milletvekilleri tarafından alkışla karşılandı.

 Erdoğan, konuşmasının başında da başörtüsü ve inanç düşmanları ile mücadelelerinin devam edeceği mesajını verdi.

Zeynep Güneş kimdir? Kaç yaşında, görevi nedir?
Zeynep Güneş kimdir? Kaç yaşında, görevi nedir?

Biyografi

Zeynep Güneş kimdir? Kaç yaşında, görevi nedir?

BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!
BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

Gündem

BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

Zeynep Güneş’e bir destek de İlbank’tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!
Zeynep Güneş’e bir destek de İlbank’tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!

Siyaset

Zeynep Güneş’e bir destek de İlbank’tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tuğrul

Reisimiz içimizdeki kriptolar kudurarak ölecekler !
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23