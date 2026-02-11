Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü düşmanlarına ders!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına gelişinde, geçtiğimiz hafta İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz’ın, sosyal medyadan başörtüsüne yönelik çirkin hakaretine maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i sağ yanına oturttu.
Tezahüratlar eşliğinde grup salonuna giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i sağına oturtarak başörtüsü ve inanç düşmanlarına ders verdi. Erdoğan’ın Güneş’i yanına oturtması, salondaki misafirler ve milletvekilleri tarafından alkışla karşılandı.
Erdoğan, konuşmasının başında da başörtüsü ve inanç düşmanları ile mücadelelerinin devam edeceği mesajını verdi.
