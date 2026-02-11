  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim: Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü düşmanlarına ders! Bakan Güler Meclis’te konuştu: F-35 müzakerelerinde henüz ilerleme sağlanamadı Tutuksuz sanıklar ifadelerinde ne dedi? Hesap sırası Aziz İhsan Aktaş'ta Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Özel’e küfür tepkisi! Siyasiler çocuklara rol model olma konusunda dikkatli olmalı: “Özrü kabahatinden büyük!” Başkan Erdoğan'dan deprem konutlarında yeni müjdeler: Yüzde 65’ini devlet ödeyecek, 2 yıl ödeme yok, üstelik faizsiz! Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı’nda! Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş Bakan Göktaş “Kadınların kazanımları kalıcı hale getirilecek” Küfürbaz Özgür'den yeni Bakan Akın Gürlek'e küstah tehdit: Çalanları ve hırsızları korumaya devam! ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz”
Yaşam Skandal görüntü! Veteriner kliniğine torpil attılar
Yaşam

Skandal görüntü! Veteriner kliniğine torpil attılar

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Avcılar’da bir veteriner kliniğine torpil atan üç çocuk, içerideki hayvanların büyük korku yaşamasına neden oldu.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir veteriner kliniğinde yaşanan olay, hem çalışanları hem de içerideki hayvanları korkuttu.

 

Olay, dün öğle saatlerinde Ambarlı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 12 ila 15 yaşlarında olan 3 çocuk bir veteriner kliniğinin önüne geldi. Çocuklardan 2'si bahçe kapısının yanında beklerken diğeri veterinerin kapısına doğru ilerledi. Veterinerin kapısını açan çocuk, elindeki torpili ateşleyerek içeri atıp kaçtı. Torpilin patlamasıyla içeride bulunan hayvanlar büyük panik yaşadı. Korkan bir kedi sağa sola kaçıştı. Sesleri duyan veteriner ve çalışanları da kısa süreli panik yaşadı. Çocukların torpil attığı, kedinin korkuyla kaçıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Veteriner Hekim Haluk Ömer, patlamanın etkisi ile büyük korku yaşayan hayvanları sakinleştirmede zorlandıklarını söyledi. Olay, polise bildirildi.

Avcılar’da korku dolu anlar: Kazı sırasında doğal gaz borusu delindi
Avcılar’da korku dolu anlar: Kazı sırasında doğal gaz borusu delindi

Yaşam

Avcılar’da korku dolu anlar: Kazı sırasında doğal gaz borusu delindi

Avcılar’da iş yeri alevlere teslim oldu
Avcılar’da iş yeri alevlere teslim oldu

Yerel

Avcılar’da iş yeri alevlere teslim oldu

Termal drona yakalandılar! Sığınağa saklanan kaçak avcılara darbe!
Termal drona yakalandılar! Sığınağa saklanan kaçak avcılara darbe!

Yerel

Termal drona yakalandılar! Sığınağa saklanan kaçak avcılara darbe!

Avcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

Dünya

Avcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23