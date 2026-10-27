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Gündem Son dakika! Bakırköy Belediyesi'ne dev operasyon!
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Son dakika! Bakırköy Belediyesi'ne dev operasyon!

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Son dakika! Bakırköy Belediyesi'ne dev operasyon!

Bakırköy Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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