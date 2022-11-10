Son dakika: Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 ceset bulundu! Korkunç olay!
Son dakika haberi... Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu 5 şahsın cansız bedeni bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ankara’daki dehşet evinde neler oldu?
Son dakika haberine göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir evde, arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde 5 kişinin cesediyle karşılaştı. Kişilerin yaklaşık 1 hafta önce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. İşte kan donduran haberin detayları...
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
CESETLERLE KARŞILAŞTILAR
Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.