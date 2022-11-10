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Yerel Son dakika: Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 ceset bulundu! Korkunç olay!
Yerel

Son dakika: Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 ceset bulundu! Korkunç olay!

Son dakika haberi... Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu 5 şahsın cansız bedeni bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ankara’daki dehşet evinde neler oldu?

Yeniakit Publisher
2022-11-10 20:36:00 - 2022-11-10 20:45:22
Son dakika: Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 ceset bulundu! Korkunç olay!

Son dakika haberine göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir evde, arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde 5 kişinin cesediyle karşılaştı. Kişilerin yaklaşık 1 hafta önce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. İşte kan donduran haberin detayları...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

CESETLERLE KARŞILAŞTILAR

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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