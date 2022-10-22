Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi! Güncel LPG, benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (22 Ekim 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanılan son dakika gelişmeleri, akaryakıt indirimi ve akaryakıt zammı haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol ve dolar/TL kuru ile hareket eden benzin fiyatı ve motorin fiyatları geçtiğimiz haftaları oldukça hareketli bir seyirde geçirmişti. 15 Ekim tarihinde motorin fiyatlarına uygulanan zammın ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 21 Ekim Cuma günü itibarıyla motorin fiyatlarına indirim geldi. İşte, Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları...

15 EKİM'DE MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi.

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR!

21 Ekim Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 7 kuruş indirim geldi.

AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK? MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Motorine uygulanan 1 lira 7 kuruşluk zammın ardından İstanbul Anadolu yakasında ortalama motorin fiyatı 26.32 TL oldu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 EKİM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,37 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,49 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,52 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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