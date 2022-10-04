Son dakika AFAD deprem: 8 şiddetinde deprem bekleniyor mu? Marmara'da kritik noktada 3.1'lik deprem! Uzman yorumu

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 2022 son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Bugünkü ölçümlere göre büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. İşte 4 Ekim son depremler.

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Marmara'da kritik noktada 3.1'lik deprem! Uzman isim önemini anlattı

8 şiddetinde deprem bekleniyor mu?

Marmara ve çevresinde beklenen olası büyük bir depremle ilgili çalışmalar devam ederken gece saat 01.37'de kritik bir bölge 3.1'le sallandı.

Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaşırken derinliğini 19.2 km olarak paylaşıldı.

KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ BİR KONUMDA

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremin küçük ama konum olarak önemli bir yerde olduğunu söyledi. Naci Görür, milliyet.com.tr'den Sercan Dinç'e 3.1'lik depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Görür'ün açıklamaları şöyle; Marmara depremini Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Bu kolda 3 parçaya ayrılabilir. Bunlardan biri Adalar'ın güneyinden geçen Adalar Fay Kolu, ikincisi Yeşilköy açıklarıyla Silivri açıkları arasında uzanan Kumburgaz Fay Kolu, bir diğeri de Silivri açıklarından başlayıp Tekirdağ'a kadar uzanan Tekirdağ Fay Kolu.

"SÜREKLİ OLARAK ENERJİ BİRİKTİRİYOR"

Gece olan 3.1 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz Kolu'nun üzerinde meydana geldi. Bu Kumburgaz Kolu bizim birinci derecede deprem beklediğimiz fay kolu. Biz o Kumburgaz Fay Kolu üzerinde minimum 7.2 büyüklükte bir deprem bekliyoruz. Bu fay kolu aynı zamanda kilitli bir fay kolu. Yani herhangi bir deprem üretmiyor, sürekli olarak enerji biriktiriyor.

"KAYALARIN DAYANMA GÜCÜNÜ AŞTIĞI ZAMAN DEPREM OLACAK"

Günün birinde biriken enerji oradaki mevcut kayaların dayanma gücünü aştığı zaman deprem olacak. Dolayısıyla bu deprem o kilitli kolun üzerinde oldu. Böyle kilitli fay kolları üzerinde de zaman zaman küçük depremler olabilir.

"BURASI KRİTİK BİR YER"

Bu depremin önemi yer itibarıyla bu kilitli ve deprem beklediğimiz fay kolu üzerinde olduğu için. Burası kritik bir yer. Zaten deprem bekliyoruz. Burada küçük de olsa bu tür depremlerin olması her zaman dikkat çekicidir.