Tunç Şatıroğlu'ndan gram, çeyrek ve tam altın yorumu! İşte canlı rakamlarda son durum ve altın tahmini…

Altın fiyatları son dakika haberine göre birden yükseldi. Gram altın bugün ne kadar oldu? Altın neden yükseldi? Çeyrek altın 4 Ekim 2022 Salı günü 1.659 liradan işlem görüyor. Yarım altın ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.

Son dakika: Altın fiyatları son 2,5 yılın dip seviyelerinden sıçradı ancak baskı altında kalmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı 1710 dolara kadar yükseldi. Dolar endeksinin zirveden geri çekilmesi ve ons altındaki yükseliş ile 960 liralara kadar gerileyen gram altın fiyatları yeniden psikolojik seviye olan 1000 liranın üzerine çıktı. Altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir başka unsur ise yurt içinde TCMB’nin faiz kararı oldu. Faiz kararı sonrası yükselen dolar altının gram fiyatına da destek verdi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de dün açıklanan imalat PMI verileri sonrasında Fed'in faiz artırımları konusundaki agresif tutumunun yumuşayacağı beklentilerinin ortaya çıkması piyasalara pozitif yansıdı. Fed'in kasım ayında bir faiz artırımı daha yaptıktan sonra faiz artırımlarına ara vererek verileri izlemeye yöneleceği yönündeki beklentilerin ön plana çıkmaya başlamasının ardından altın fiyatları toparlanma gösterdi.

Ons altın şu sıralar 1718 dolardan değerlenirken, gram altın ise 1021 liranın üzerine yükseldi.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN TAHMİNİ

Gram altın fiyatları için tahmin ve değerlendirmede bulunan Finans uzmanı Tunç Şatıroğlu, altındaki yükselişin devam etmesini beklediğini ifade etti. Uzman isme göre, yakın vadede değerli metalin fiyatı yüzde 35 oranında artacak. Bu durumun gram altın fiyatlarına da yansıyacağını belirten Şatıroğlu, 1500 lira rakamını dile getirdi. Bu arada çeyrek altının fiyatı için de tahminini paylaşan Şatıroğlu, çeyrekte 2,000 liraya işaret etti. Finans uzmanına göre mevcut olarak 1,600 lira olan çeyrek, 2,000 bandına kadar yükselişine devam etme potansiyeli taşıyor.

“DURAKLAMA OLMADAN ARTACAK”

Analist yakın vadede altın için büyük fiyat hareketleri görüleceği ve bunun da piyasayı hareketlendireceğini söyledi. Bu noktadan sonra ise duraklama olmadan bir fiyat yükselişi öngördü. Durumun nedenini açıklayan uzman isim, bu tezini ise ABD’nin ekonomi politikalarına bağlıyor. Şatıroğlu’na göre altındaki yükselişin en büyük nedeni Fed. Fed, ABD’de düzenli olarak faiz artırımları yapıyor. Bu faiz artırımları da değerli metalde fiyat yükselişini destekliyor. Son olarak Şatıroğlu, tam altın fiyatları için 8 bin lirayı beklediğini ifade ediyor.

ONS ALTIN FİYATI

Bugüne 1699 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 1703 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1695 dolar, en yüksek ise 1704 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı 4 Ekim 2022 Salı günü alış 1.015,81 satış 1.016,00 olarak işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün alış 1.659,00 satış 1.681,00 lira.

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım Altının alış fiyatı 3.307,00 lira, satış fiyatı ise 3.362,00 lira.

TAM ALTIN NE KADAR?

4 Ekim 2022 Salı günü tam altın alış 6.798,00 satış 6.883,00 olarak işlem görüyor.

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