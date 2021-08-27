Son dakika… 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS 2021 tercih sonuçları

Son dakika! 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? soruları 5-20 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihlerinde bulunan adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM Başaknı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Aygün, YKS sonuçlarının haftaya açıklanacağını duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

2021 üniversite kayıtları ne zaman?

2021 YKS yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2021 üniversite kayıtları ne zaman? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.