  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş evinde hata yapmadı Özkan Yalım'ın oteliyle ilgili mide bulandıran ayrıntı Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma olmazsa gemileri yüklüyoruz İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış Yenişehir Belediyesi operasyonunda flaş gelişme: 33 şüpheli gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ICAPP Kadın Kolu üyelerini kabul etti Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı! Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler Mardin'den Avrupa'ya dostluk mesajı! Bakan Işıkhan: "AB ile ilişkimiz teknik değil gönül bağıdır!" Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’
Dünya
Dünya

Son çırpınışlar: Netanyahu hapse girmemek için...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Son çırpınışlar: Netanyahu hapse girmemek için...

Netanyahu, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından pazar günü yeniden başlayacak yolsuzluk duruşmalarının ertelenmesini istedi.

Netanyahu, Orta Doğu’da devam eden güvenlik durumunu gerekçe göstererek yolsuzluk davasının yeniden ertelenmesi talebiyle Kudüs Bölge Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Dilekçede, "Son zamanlarda israil'de ve Orta Doğu genelinde meydana gelen dramatik olaylarla ilgili gizli diplomatik ve güvenlik gerekçelerinden dolayı, başbakan en az iki hafta boyunca duruşmalarda ifade veremeyecektir.” denildi.

Gizli gerekçelerin detaylandırıldığı mühürlü bir zarfın mahkemeye teslim edildiğine dikkat çekilen dilekçede, savcılığın yanıtını sunmasının ardından hakimlerin karar vereceği aktarıldı.

 

ABD ve işgal rejimin İran 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ara verilmiş, geçici ateşkesin ilan edilmesiyle duruşmalara pazar günü devam edileceği duyurulmuştu.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de işgal rejimin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti. Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vvv

Şerefsiz milyonlarca Müslümanı katlediyor ama yolsuzluktan yargılanıyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23