Son buzul çağında dünyadaki ortalama sıcaklık tespit edildi

Arizona Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, bir ilke imza atarak dünyanın son buzul çağındaki ortalama sıcaklığını keşfetmeyi başardı.

Çalışma kapsamında, 20 bin yıl önce sona eren son buzul çağı verileri incelendi. Son buzul çağındaki deniz yüzeyi sıcaklıklarını ortaya çıkarmak için okyanusta bulunan plankton fosillerindeki paleoiklim imzalarını analiz eden araştırmacılar, elde ettikleri verileri eski hava durumu modellerini simüle etmek için halihazırda kullanılmakta olan modellere uyguladı.

Ortalama sıcaklık 7.78 santigrat dereceydi

Daha sonra, dünyanın son buzul çağındaki ortalama sıcaklığını ortaya çıkarmak için veriler, ABD Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi'nin hava durumu tahmin modeline entegre edildi. Elde edilen sonuçlar, günümüzdeki sonuçlar ile kıyaslandı. Tüm incelemeler sonucu, son buzul çağında dünyanın ortalama sıcaklığının 7.78 santigrat derece olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, iklim değişikliğinin ne yönde ilerleyeceğini tespit etmek için gerçekleştirdikleri bu çalışmayla birlikte yakın ve uzak gelecekteki iklim değişikliklerini öngörmeyi hedeflediklerini belirtti.

Söz konusu çalışma, dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'da yayınlandı.