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Yaşam Son arzusunu gerçekleştirince hayata gözlerini yumdu
Yaşam

Son arzusunu gerçekleştirince hayata gözlerini yumdu

Pandemi sebebiyle 3 yıldır Türkiye'ye gelemeyen 10 çocuğunu ve 43 torunu görmek için Almanya'ya gitmeyi isteyen 85 yaşındaki kadın, bu arzusunu gerçekleştirdikten sonra yaşamını yitirdi. Almanya'ya giderek çocukları ve torunları ile hasret gideren yaşlı kadın, Frankfurt'taki büyük oğlunun yanında hayata gözlerini yumdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 23:16:00 -
Son arzusunu gerçekleştirince hayata gözlerini yumdu

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan oğlu Mahmut Zeyrek ile birlikte yaşayan 11 çocuk ve 47 torun sahibi Havva Zeyrek, yaklaşık 3 yıl önce başlayan pandemi nedeniyle Almanya'da bulunan 10 çocuğu ve 43 torununa göremedi.

Her bir çocuğunun evinde 10 gün kaldı

3 yıldır çocuklarının ve torunlarının hasretini ile yanan 85 yaşındaki Havva Zeyrek, daha fazla dayanamayınca çocuklarını ve torunlarını bir kez daha görebilmek için 3 ay önce Almanya'ya gitti. Her bir çocuğunun evinde 10-15 gün kalarak hasret gideren Havva Zeyrek, son ise olarak Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan büyük oğlu Hacı Zeyrek'in evine giderek buradaki torunlarını da son kez gördü.

Cenazesi Gaziantep'e getirildi

Çocuklarını ve torunlarını bir kez daha görebilmek için gittiği Almanya'da son nefesini veren Havva Zeyrek'in ölüm sebebi yaşlılığa bağlı organ yetmezliği olarak belirlendi. Gaziantep'te faaliyet gösteren Arabanlı İnşaatçı Hayırsever İş İnsanı Sait Zeyrek'in yengesi olan Havva Zeyrek'in cenazesi işlemlerinin ardından hava yolu ile uçakla Gaziantep'e getirildi.

Belediye başkanı da cenazeye katıldı

Yaşlı kadının cenazesi Araban ilçesi Akbudak kırsal mahallesi mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye işadamı Sait Zeyrek'in yanı sıra Araban Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yusuf Uğur, STK temsilcileri, çocukları, torunları ve sevenleri katıldı.

 

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