Son anket sonuçları İstanbul, Ankara İzmir son dakika seçim sonuçları İstanbul, Ankara İzmir oy oranları

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere kilitlendi. Türkiyenin beka sorunlarını def etmesi bakımından hayati öneme sahip 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin son anket sonuçları merak ediliyor. Özellikle İstanbul anket sonuçları, Ankara anket sonuçları ve İzmir yerel seçim anket sonuçları son dakika araştırılıyordu. İstanbul yerel seçim sonuçları, Ankara yerel seçim sonuçları ve İzmir yerel seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket kamuoyuna paylaşıldı. Peki İstanbul'u kim kazanıyor? İBB 2019 yerel seçim sonuçları, Ankara Büyükşehiri kim kazanıyor? 2019 Ankara seçim sonuçlarında son durum ne? İzmir yerel seçim sonuçları 2019 İzmir son anket sonuçlarına göre İzmir'i kim kazanıyor?

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan anket sonuçlarını paylaştı. Türkiye'nin kalbi konumundaki İstanbul yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak ediliyor. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı kapsamında adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de desteklediği CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında İBB başkanlığı için yarışın geçtiği İstanbul 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. Seçimlerin yaklaştığı şu günlerde anket sonuçları da gelmeye devam ediyor.

İstanbul'da AK Parti-MHP mi CHP-İPİ-HDP mi önde?

Anket çalışmasında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önde gözüküyor. Araştırmada, vatandaşa ‘Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ soruldu. Yüzde 45,7’lik kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 42,4’lük kesim CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.

‘Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ sorulan vatandaşlardan yüzde 44,3’lük kesim Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 43,5’lik kesim ise ‘CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ dedi.





İzmir'de CHP-İP-HDP ittifakı kazanıyor

CHP, İYİ Parti ve terör partisi HDP'nin ortak adayı olan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in yüzde 50,1, AK Parti’nin adayı Nihat Zeybekci’nin ise yüzde 38,5 oy oranına sahip gözükmekte.

Seçim anket sonuçları son dakika

Seçim anketi sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son seçim anketinde hangi partinin adayının önde olduğu merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir anket sonuçlarında kim önde? ORC Araştırma Şirketi, araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Alfabetik sıraya göre inceleyecek olursak; Arnavutköy ve Avcılar ilk sırada yer alıyor. Arnavutköy'de Cumhur İttifakı adayı Ahmet Haşim Baltacı önde gözüküyor. Cumhur İttifakı oy oranı %52,4, Millet İttifakı adayı %21,3, HDP adayı da %10,6 olarak dikkat çekiyor.

Ankara seçim sonuçları ORC

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Kurtulmuş açıklamasında, “Başlangıçta kararsız seçmen kitlesi biraz fazlaydı. Yılbaşından sonra gelişen süreçte kararsız kitle süratle eriyor. Onlar da AK Parti etrafında buluşuyor, bunu görüyoruz. Sahadaki anket AK Parti için çok güzel şeyler gösteriyor. Sayın Özhaseki inşallah Ankara'da seçimi çok rahat bir şekilde kazanacaktır. Anketlerdeki artış bunu gösteriyor.” dedi.