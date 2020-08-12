Son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'a en büyük desteği bakın hangi parti verdi
Millet İttifakı’ndaki partilere yakın duran çalışmalar yapan Metropoll Araştırma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin son anket osnuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a halkın güven oyu artıyor. Özellikle koronavirüs pandemisi sürecinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar mekanizmasının daha çabuk ve net olması neticesinde Türkiye, salgın döneminde başarılı işlere imza attı.
Bu süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a da destek bir hayli arttı.
Metropoll tarafından düzenlenen anketin sonuçları açıklandı
Ankete katılan vatandaşlara, ‘Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini onaylıyor musunuz?’ sorusu soruldu. Vatandaşların yüzde 50,6’sı ‘Evet’ derken yüzde 43,3’ü ise ‘Hayır’ yanıtını verdi. Geriye kalan 6,1’lik kesim ise ‘Fikrim yok’ diyerek görüş bildirdi.
Saadet'ten destek arttı
Muhalefet kanadından Erdoğan’a en büyük destek ise Saadet Partisi’nden geldi.