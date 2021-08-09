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Gündem Son anda engellendi! Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi
Gündem

Son anda engellendi! Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

Mardin'de polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 13:48:00 - 2021-08-09 14:12:13
Son anda engellendi! Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

Olay Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Eylem hazırlığı içerisindeki terörist, polisin dur ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru saldırı amacıyla koşmaya başlaması üzerine ölü olarak ele geçirildi.

Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

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