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Gündem Son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde 39 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde 39 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:05:00 -
Son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde 39 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK'nın terörle mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde devam ediyor.

Buna göre, geçen pazar, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden Mehmetçik, Aridiyah'a saldırı hazırlığında bulunan, terör örgütü PKK/YPG üyesi 2'si keskin nişancı 4 teröristi tespit etti. Bölgeye yapılan atışların sonucunda teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Zeytin Dalı bölgesinde ise terör örgütü mensupları 15 Temmuz'da Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından TSK unsurları harekete geçti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı. Tel Rıfat'ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda 3, Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Yine aynı tarihte teröristler bu sefer Afrin şehir merkezine ÇNRA'larla taciz ateşinde bulundu. TSK tarafından yerleri tespit edilen teröristlerin bulunduğu bölgeye yapılan karşı atışlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği saptandı.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki 2 üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz atışlarına da hemen karşılık verildi. Münbiç bölgesinden gelen saldırılara kara atış destek vasıtalarıyla verilen karşılık sonucu 19 terörist etkisiz hale getirildi.

 

 

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