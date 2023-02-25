Somalili öğrencilerden: Hiç tanımadılar ama yardım için milyonları oraya teslim ettiler! Türkiye için dev kampanya

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi, Türkiye'deki depremzedelere 2 bin dolar bağışta bulundu. Uluslararası öğrenciler deprem bölgeleri için seferber oldu.

TDV Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi temsilcisi Abdurahman Mohamed Abdurahman ve beraberindekiler, büyükelçiliği ziyaret ederek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Abdurahman ve beraberindekiler, depremden etkilenenlere yardım amacıyla topladıkları 2 bin dolar bağışı büyükelçilik yetkililerine teslim etti.

4 MİLYON DOLAR TOPLANMIŞTI

Somali'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için dün akşam başlatılan yardım kampanyasında şimdiye kadar 4 milyon dolar bağış toplanmıştı.

İlginizi çekebilir → İlk kez tespit ettiler: Robotlara öz farkındalık kazandıran elektronik deri geliştirildi! Yapay zekâya yeni ekran→ HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir → Bayraktar Keşif Kampüsü'nde depremzedelere psikososyal destek çalışmaları! Samsun Canik'te çocuklar için etkinlik! → HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ