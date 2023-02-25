Somalili öğrencilerden: Hiç tanımadılar ama yardım için milyonları oraya teslim ettiler! Türkiye için dev kampanya
Depremzedelere destek olmak amacıyla kampanyalar devam ederken Suriye, Sudan, Gana, Filistin, Cezayir, Tunus, Fas, Pakistan, Tacikistan, Doğu Türkistan, Azerbaycan, Bangsamoro, Burkina Faso, Kenya bir çok yerden yadım geliyor. Bu defa Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi, Türkiye'deki depremzedelere 2 bin dolar bağışta bulundu. Dev kampanyaya için verdiler.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi, Türkiye'deki depremzedelere 2 bin dolar bağışta bulundu. Uluslararası öğrenciler deprem bölgeleri için seferber oldu.
TDV Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi temsilcisi Abdurahman Mohamed Abdurahman ve beraberindekiler, büyükelçiliği ziyaret ederek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Abdurahman ve beraberindekiler, depremden etkilenenlere yardım amacıyla topladıkları 2 bin dolar bağışı büyükelçilik yetkililerine teslim etti.
4 MİLYON DOLAR TOPLANMIŞTI
Somali'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için dün akşam başlatılan yardım kampanyasında şimdiye kadar 4 milyon dolar bağış toplanmıştı.
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