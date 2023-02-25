Bayraktar Keşif Kampüsü'nde depremzedelere psikososyal destek çalışmaları! Samsun Canik'te çocuklar için etkinlik!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı aileler, farklı kentlere yerleşti. Samsun'un Canik ilçesine yerleşen depremzede ailelerin çocukları için de Canik Belediyesine ait Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde tiyatro ve palyaço gösterisi, yüz boyama gibi etkinlikler düzenleniyor. Yüzlerini boyatan çocuklar balonlarla oyun oynarken, bazıları da tiyatro oyunu izliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinden barınmaya, sıcak yemek imkânından psikososyal destek hizmetlerine kadar birçok alanda depremin yaralarını sarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye'nin tarihin en büyük felaketi ile karşı karşıya kaldığını, yaklaşık 13 milyon insanın depremlerden etkilendiğini hatırlattı. Devlet ve milletin özverisiyle depremin yaralarının sarıldığına işaret eden Sandıkçı, "Deprem sonrasında 11 kentimizden tüm Türkiye'ye depremzedelerimiz yerleşmeye başladı. Canik ilçemize de 120 aile olmak üzere 1250 kişi yerleşti. Depremzedelerimizin hepsini evlere yerleştirdik, hiçbirinin bir ihtiyacı yok. Hepsinin belediyemizden ihtiyaçları karşılanıyor. Deprem Destek Market açtık, vatandaşlarımız buradan giyim ve gıda ihtiyaçlarını alıyor." diye konuştu. Depremzede ailelerle çok sayıda çocuğun da Samsun'a geldiğine işaret eden Sandıkçı, "Okullara kayıtları yapıldı. Bir kısmı okula başlarken, diğerleri de başlamak üzere ancak biz çocuklarımızın deprem travmasını bir an önce atlatmasını, tekrar normal hayatlarına dönebilmesini sağlamak istiyoruz. Sosyal faaliyetlerle çocukların travmayı atlatması için tiyatro ve çeşitli eğlenceler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden doğrudan etkilenen iller başta olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarının yürütüldüğüne dikkati çekti.

Depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurduklarını belirten Bakan Özer, "Şu ana kadar 391 tanesini kurduk ve21 özel eğitim çadırı ile 73 hastane sınıfımızda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Etkinlik çadırlarına 4 bin 267 psikososyal destek kiti ile 1 milyon 159 bin 408 Deprem ve Psikolojik Travma bilgilendirme broşürleri gönderildi. Bu çadırlarda okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve 4 bin 720 rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız hizmet vermeye başladı" dedi.

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Deprem bölgesi illerinde görevli rehber öğretmen /psikolojik danışmanlar ile öğrenci, öğretmen ve yetişkinlere yönelik psikolojik ilk yardım çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Özer, bu çalışmalarla 294 bin 912 kişiye ulaşıldığını söyledi.

Bakan Özer, şöyle devam etti: "Ayrıca deprem bölgesinden diğer illerdeki yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlarımız olmak üzere şimdiye kadar 301 bin 750 kişiye Psikolojik İlk Yardım Programı uygulandı. Böylece tüm illerimizde 596 bin 622 öğrenci, öğretmen ve yetişkine psikolojik destek hizmeti sunuldu."

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