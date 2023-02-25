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Teknoloji İlk kez tespit ettiler: Robotlara öz farkındalık kazandıran elektronik deri geliştirildi! Yapay zekâya yeni ekran
Teknoloji

İlk kez tespit ettiler: Robotlara öz farkındalık kazandıran elektronik deri geliştirildi! Yapay zekâya yeni ekran

Edinburgh Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, esnek robotlara ilk kez fiziksel öz farkındalık kazandırabilecek elektronik bir deri geliştirdi. Ekranında yeni belirlenen gelişme sayesinde telefonlara uygulanacak mı merak konusu oldu! İnsan ve makine arasındaki çizgi bulanıklaşmaya devam ediyor. Bilim insanları robotlar için insan benzeri bir cilt geliştirmek adına bilim dünyasında çalışmalar canhıraş devam ediyor, sınır tanımadılar. Tespit edildi: Güncel teknoloji ve bilişim teknolojilerinde devrim denecek o dikkat çeken hamle... E-deri geliyor...

Yeniakit Publisher
2023-02-25 21:58:00 - 2023-02-25 22:59:19
İlk kez tespit ettiler: Robotlara öz farkındalık kazandıran elektronik deri geliştirildi! Yapay zekâya yeni ekran

Edinburgh Üniversitesi'nden bir ekip, cihazların insanların hareketliliğine yardımcı olabileceğini veya en hassas ortamlarda hareketlerini kesin olarak tespit ederek cerrahi prosedürlere destek sağlayabileceğini söyledi.

Yumuşak robotlarda kullanılan gerilebilir e-deri, onlara insanların ve hayvanlarınkine benzer seviyede bir fiziksel öz farkındalık kazandırıyor.

Yumuşak robotlar genellikle metal veya plastik yerine esnek malzemelerden yapılıyor ve e-deri, cerrahi aletler, protezler ve tehlikeli ortamları keşfetmeye yönelik cihazlar da dahil bir dizi uygulama alanına sahip olabilir.

"Yeni teknolojinin kazandırdığı algısal duyular insanların ve hayvanlarınkine benziyor"

Çalışmayı yöneten, üniversitenin Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Yunjie Yang şu ifadeleri kullanıyor:
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"Bu yeni teknolojinin robotik cihazlara kazandırdığı algısal duyular, insanların ve hayvanlarınkine benziyor. Bu yeni fiziksel öz farkındalık düzeyi, yumuşak robotların algılama kabiliyetlerinde büyük bir değişikliği temsil ediyor."

Belirli bir hareket aralığına sahip olan geleneksel robotların aksine, yumuşak robotlar esnektir.

Araştırmacılar, bu durumun robotların hassas görevleri yerine getirip insanlarla ve çevreyle güvenli bir şekilde etkileşime girmesi için gereken algılama sistemlerinin geliştirilmesinde büyük bir zorluk teşkil ettiğini söylüyor.

Algılama yetenekleri sağlayan teknolojiyi geliştiren ilk ekip

E-deri olmadan, yumuşak robotların kendi hareketlerini ve şekillerini ve bu özelliklerin çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamaları zordur.

Edinburgh Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu sorunun üstesinden gelip yumuşak robotlara son derece hassas, gerçek zamanlı algılama yetenekleri sağlayan teknolojiyi geliştiren ilk ekip.

Ekip, e-deri'yi yumuşak bir robot koluna takarak test etti. Teknolojinin, cihazın her parçasında bir dizi karmaşık bükülme, esneme ve kıvrılma hareketini algılayabildiğini gördüler.

Nature Machine Intelligence akademik dergisinde yayımlanan çalışmada Hong Kong Üniversitesi de yer aldı.

Yine Mühendislik Fakültesi'nden, çalışmanın liderlerinden Dr. Francesco Giorgio-Serchi şunları söylüyor:

"Geliştirdiğimiz teknolojinin esnekliği, kendi şekillerini ve hareketlerini doğru algılamalarını sağlamak için çeşitli yumuşak robotlara uygulanabileceği anlamına geliyor. Nihayetinde bu, yumuşak robotik alanındaki en heyecan verici fikirlerden bazılarını gerçeğe dönüştürmeye artık daha yakın olduğumuz anlamına geliyor."

Araştırmacılar, daha önce robotlara yapay deri yoluyla dokunma hissi kazandırmak için üç boyutlu baskı teknolojilerini kullanmışlardı.

Geçen yıl Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden (Caltech) bir ekip, robotların sıcaklık, basınç ve hatta zehirli kimyasalları algılamasını sağlayan bir tür elektronik deri geliştirdi.(Independent)


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