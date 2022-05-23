Somali'de yabancı güçler 8 çocuğu kaçırdı!
Somali'nin orta kesiminde yabancı askeri birliklerin en az 8 çocuğu kaçırarak alıkoyduğu ifade edildi.
Somali'nin orta kesiminde yabancı askeri birliklerin en az 8 çocuğu kaçırarak alıkoyduğu ifade edildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'na (ATMIS) bağlı Burundili askeri güçler 8 çocuğu kaçırdı.
Olay, Orta Şabel bölgesinde yer alan Mahaday-weyne yakınlarındaki Miirtaqwa yerleşiminde meydana geldi.
Bölge kaynakları, 8 çocuğun darp edilerek kaçırıldığını, ayrıca olay sırasında çocuklara zorla askeri üniformalar ve silahlarla fotoğraflar çektirildiği belirtildi.
Çocukların Eş Şebab mensubu gibi gösterilmek için fotoğraflarının bu şekilde çekildiği tahmin ediliyor.
Yerel halk, olayın ardından seslerini duyurmak için protestolar düzenledi.
Mayıs ayı başında bölgenin yakınında bulunan Eyl Baraf yerleşimi çevresindeki bir Burundi askeri üssü Eş Şebab saldırısında hedef alınmış, 200'e yakın asker öldürülmüştü.
Burundi güçlerinin Eş Şebab saldırısından sonra sivillerden intikam almak için böyle bir girişimde bulunduğu değerlendiriliyor.
Kaynak: Mepa News