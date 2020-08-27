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Aktüel Somali'de üst düzey yetkililer yolsuzluk nedeniyle hapis cezası aldı
Aktüel

Somali'de üst düzey yetkililer yolsuzluk nedeniyle hapis cezası aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:15:51 -
Somali'de üst düzey yetkililer yolsuzluk nedeniyle hapis cezası aldı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de farklı bakanlıklarda görev yapan bazı yetkililer yolsuzluk suçundan hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Banaadir Federal Mahkemesinde görülen davada, Enformasyon Bakanlığı, Balıkçılık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile özel şirketlerde görev yapan bazı yöneticiler yolsuzluk, kamu malını zimmetine geçirmek ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu.

Davada, Enformasyon Bakanlığı Maliye Departmanı muhasebecisi Aweys Hasan Omar’a 1,5 yıl hapis ve 1183 dolar para cezası, Balıkçılık Bakanlığı Maliye Daire Departmanı Direktörü Guled İbrahim Mohamed’e 10 yıl hapis ve 137 bin 907 dolar para cezası verildi.

Kamu Genel Muhasebe Ofisinde görev yapan Ali Sheikh Doon Abdi 9 yıl hapis ve 3 bin 549 dolar para cezasına çarptırılırken Abdi'nin Hazineye de 58 bin 555 dolar geri ödemesi kararlaştırıldı.

Al-Habib Şirketi Yöneticisi Khadar Aweys Hasan'a da 1 yıl hapis ve 1183 dolar para cezası verildi.

Somali'de, 24 Ağustos'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için ülkeye bağışlanan parada yolsuzluk yaptıkları ortaya çıkan 4 Sağlık Bakanlığı yetkilisi, hapis cezasına çaptırılmıştı.


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