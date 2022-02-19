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Dünya Somali'de intihar saldırısı! Çok sayıda kayıp var
Dünya

Somali'de intihar saldırısı! Çok sayıda kayıp var

Somali'nin Beledveyne kentindeki bir kafede, bir intihar bombacısının kendini patlattığı, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 13:29:00 -
Somali'de intihar saldırısı! Çok sayıda kayıp var

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, bir canlı bombanın kafede kendini patlatması sonucu birçok ölü ve yaralı kaydedildi.

Patlamanın yaşandığı Beledveyne kentinde milletvekili seçimlerine hazırlık yapılıyordu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.

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