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Dünya

Somali'de askeri üsse saldırı

En az 6 askerin can verdiği saldırıda, militanlar üsse girdikten sonra çok sayıda mühimmat ve silahı da yanlarına alarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:32:00 -
Somali'de askeri üsse saldırı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda en az 6 ordu mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin Baidoa şehrinin güneyindeki üsse sabah saatlerinde militanların düzenlediği silahlı saldırıda çok sayıda asker öldü ve yaralandı.

En az 6 askerin can verdiği saldırıda, militanlar üsse girdikten sonra çok sayıda mühimmat ve silahı da yanlarına alarak kaçtı.

Saldırının yaşandığı Daynunay köyüne gelen takviye birlikleri hedef alan militanlar, daha önce de bu köye saldırılar düzenlemişti.

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