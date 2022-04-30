Somali'de askeri konvoya bombalı saldırı!
Somali'de Mogadişu hükümeti güçlerine ait bir askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda 12 askerin öldüğü bildirildi.
Somali'de Mogadişu hükümeti güçlerine ait bir askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda 12 askerin öldüğü bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı, bugün başkent Mogadişu'nun kuzey kesimindeki Orta Şabel bölgesinde düzenlendi.
Covhar ve Bal'ad şehirleri arasında ilerlemekte olan askeri konvoy el yapımı patlayıcı ile hedef alındı.
Saldırı neticesinde bir askeri araç tamamen tahrip olurken 12 asker öldü, 3 asker ise yaralandı.
Saldırının konvoydaki bir albayı hedef aldığı ancak hedefteki ismin yara almadan saldırıdan kurtulduğu kaydedildi.
Bombalı saldırıyı El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab üstlendi.
Mogadişu hükümetine yakın kaynaklar, saldırıda ölü sayısını 7 olarak açıkladı.
Son dönemde Eş Şebab'ın Mogadişu hükümetine ve yabancı birliklere yönelik saldırıları artırması dikkat çekiyor.
Mogadişu hükümetinin içerisinde yaşanan siyasi krizler de Eş Şebab'ın etkinliğini güçlendirmesine olanak sağlıyor.
Kaynak: Mepa News