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Soma Emniyeti engellileri unutmadı

Manisa’nın Soma ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:55:30 -
Soma Emniyeti engellileri unutmadı

Manisa’nın Soma ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.


Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler engelli bireyleri unutmadı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek, haftalarını tebrik eden Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mutluluğa ortak oldu. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Çakmak, "Bizlerin güvenliği için her daim çalışan ve yanımızda olan Soma Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize bizleri ziyaretlerinden ve haftamızı kutlamalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Korona virüsü zamanında bizleri çok mutlu ettiniz. Allah sizleri korusun. Allah sizlerin yardımcısı olsun" dedi

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