'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı

Meteksan'ın resmi sosyal medya hesabından ROKETSAN ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu buna göre, Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen ve çeşitli platformlarda kullanılan Radar Altimetre, daha da geliştirilerek Stand-Off Mühimmatı (SOM) seyir füzesine entegre edilerek yüksek hassasiyette seyir ve hedefleme yapmasına katkı sağlayacak.

Tamamen askeri standartlara uygun olarak milli imkânlarla Meteksan Savunma tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen radar altimetreler; uçak, helikopter, İHA gibi hava araçları ve güdümlü mermilerin alçak irtifa, yüksek hız ve manevra altında dahi hassas irtifa ölçümlerini gerçekleştiriyor.

Düşük çıkış gücü, geniş bir frekans bandında çalışması ve irtifaya göre otomatik olarak ayarlanan güç kontrol mekanizması ile düşük algılanma olasılığına sahip olan radar altimetreler, çevre koşulları ve uçuş testlerinden başarı ile geçerek kalifiye edilmiş olması ve hacim, ağırlık, güç ve maliyet etkin yapısı ile rakiplerine üstünlük sağlıyor.

CRA Radar Altimetre ürün ailesinin son yıllarda gerek yapılan testlerde gerek sıcak temaslarda elde ettiği başarı sonucu yapılan ihracatlarla yurt içi kullanımın yanında yurt dışında da büyük ilgi görüyor.