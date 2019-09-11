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SOLOTÜRK'ün Edremit Körfezi uçuşuna 'kokpit içi' bakış kaydedildi

Gökyüzündeki cesur hareketleri ve şovlarıyla uluslararası ödüllere layık görülen SOLOTÜRK'ün Edremit Körfezi'ndeki gösterisi, kokpit içi kamerayla kaydedildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:32
SOLOTÜRK'ün Edremit Körfezi uçuşuna 'kokpit içi' bakış kaydedildi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün geçen hafta Balıkesir'de gerçekleştirdiği gösterinin kokpit içi görüntüsü yayınlandı.

Edremit ilçesinde Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneğince 6 Eylül'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali'nde 35 sivil uçağın yanı sıra SOLOTÜRK de nefes kesen bir gösteri yaptı.

Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün, gökyüzündeki cesur hareketleri kokpit içindeki kameraya yansıdı.

Görüntülerde, SOLOTÜRK'ün Edremit Körfezi üzerinden geçişi, uçağın manevraları ve Akçay Sahili'ni dolduran vatandaşların yoğun ilgisinin yanı sıra Günar'ın vatandaşları selamlaması yer alıyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:32
  1. Balıkesir
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