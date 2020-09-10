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Ekonomi Şölen ilk mağazasını Balance Güneşli’de açtı
Ekonomi

Şölen ilk mağazasını Balance Güneşli’de açtı

Çikolata severlere gerçek Şölen çikolatası ile eşsiz bir çikolata deneyimi yaşatan Şölen’in ilk çikolata mağazası Şölen Boutique Balance Güneşli’de kapılarını açtı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 08:44:00 - 2020-09-10 08:45:17
Şölen ilk mağazasını Balance Güneşli’de açtı

Şölen’in dünya çapında sevilen ikramlık ve hediyelik ürünleri Şölen Boutique’de satışa sunuluyor. Özel günlerde sevdiklerine prestijli bir hediye vermek isteyenler Şölen Boutique’te yer alan göz alıcı şıklıktaki kutulara, isme özel basılan kurdeleler ile kendi dokunuşlarını katabiliyor, bebeklere özel hediyelik kutularla mutlu anları taçlandırabiliyor, gümüş ve bakır hediyeliklerle zarif sunumlar yapılabiliyor.

Bayramlık tadlar 12 ay boyunca satışta

Şölen’in bayram dönemlerine özel Milango, İstanbul Koleksiyonu, Octavia, Diamond, Lokkum, Chocodans, Mojee, Madlen, Tual, Vital gibi benzersiz lezzetleri 12 ay boyunca Şölen Boutique’te satışa sunuluyor. Şölen Boutique’te ayrıca, kişiye özgü ve söz, nişan gibi önemli günlere özel açık ve kutulu çikolataların yanı sıra sıcak-soğuk çikolata, sufle, artizanal çikolata gibi gurme lezzetler, çikolata tutkunlarına sıra dışı bir çikolata deneyimi sunuyor.

Kahve keyfi Şölen'de

Şölen için özel olarak kavrulmuş espresso ve filtre kahvelerin keyfini mağazada çıkarmak ya da sonradan tüketmek üzere paketli olarak almak da mümkün. Şölen Boutique, leziz çikolataları ve seçkin ikramlıklarıyla özel günler için unutulmaz bir hediye arayanların ilk adresi olmaya aday. Yakın zamanda Şölen Boutique’in e-ticaret sitesi de kullanıma açılacak, tüketiciler tek bir tıkla siparişlerini rahatlıkla verebilecek.

5 yıl içinde 5 kat büyüyecek

Bu sene itibariyle 30. kuruluş yılını kutlayan Şölen, Anadolu’dan doğup ilk adımlarını bir aile şirketi olarak atan, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak global başarı hikayesi yazmayı başaran bir şirket. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban, “Türkiye’de küresel marka olma mücadelesi veren tüm şirketlere rol model olabilecek nitelikte bir globalleşme stratejisi izleyen şirketimiz, birbiri ardına yarattığı güçlü markalarla dünyada ve Türkiye’de haklı bir başarı elde etmiş bulunuyor” dedi.

Çoban, “Önümüzdeki dönemde ihracatta gelişmiş ve tüketimi yüksek olan pazarlarda markalaşarak daha etkin bir şekilde var olmayı ve 5 yıl içinde bu pazarlarda payımızı 5 kat arttırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

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