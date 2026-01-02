Solculara bu videoyu izletin! Almanya ve Türkiye karşılaştırması herkesi şaşırttı!

Yapılan karşılaştırmada, Türkiye'nin afet bölgelerindeki hızlı ve kararlı çalışmaları vurgulanırken, Almanya'nın kendi bölgelerindeki süreci yönetmekte yetersiz kaldığına dikkat çekildi.

Paylaşılan analizde, Türkiye'nin afetzedeler için yürüttüğü seferberlik ve inşa süreçlerinin hızı "canla başla çalışma" olarak nitelendirildi. Buna karşılık, Almanya'nın benzer durumlarda sergilediği tutum "basiretsizlik" olarak yorumlanarak eleştiri konusu yapıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu karşılaştırma, iki ülkenin kriz yönetimi kapasiteleri arasındaki farkı bir kez daha gündeme taşıdı.

Görüntülerde, Almanya’nın Ahrtal bölgesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketi ile Türkiye’de 2023 yılında meydana gelen Hatay depremi sonrası yürütülen çalışmalar kıyaslanıyor. Videoda, Almanya’daki selde 134 kişinin hayatını kaybettiği ve 475 yapının hasar gördüğü belirtilirken; aradan dört yıl geçmesine rağmen bürokratik engeller nedeniyle bölgedeki toparlanma sürecinin hâlâ tamamlanamadığı ifade ediliyor.

Diğer yandan, Hatay’da 56 bin can kaybının yaşandığı ve her yerin yıkıldığı devasa yıkıma dikkat çekiliyor. Ancak Türkiye’nin sadece iki yıl gibi kısa bir sürede 455 bin yeni konut inşa ederek adeta yeni bir şehir kurduğu, modern ve ışıl ışıl sokak görüntüleriyle ekrana taşınıyor. Video, "Almanya'daki problem nedir?" sorusunu sorarak, Alman bürokrasisinin hantallığını ve Türkiye'nin afet sonrası sergilediği yüksek operasyonel hızını vurguluyor.