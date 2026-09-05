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Ekonomi
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Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

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Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

Çin'de üniversite eğitimini sürdürürken bir yandan bütün fuarları gezen Serkan Koloğlu, edindiği deneyimlerle Türkiye'ye dönerek tarım sektörüne adım attı.

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Foto - Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

İstanbul'da doğup büyüyen 36 yaşındaki Serkan Koloğlu, lise eğitimini İngiltere'de tamamladıktan sonra babasının teşvikiyle Çin'e giderek Çin dili ve edebiyatı ile ekonomi alanında üniversite eğitimi aldı.

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Foto - Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

Singapur'da turizm ve otelcilik alanında master da yapan Koloğlu, ülkede bulunduğu dönemde farklı sektörlerdeki fuarlara katılarak iş insanlarıyla tanıştı. Burada, Türkiye'nin coğrafi konumu ve tarımsal üretim kapasitesinin önemli bir avantaj olduğunu fark eden Koloğlu, Türkiye'ye dönerek ailesine ait Antalya'nın Elmalı ilçesindeki atıl durumdaki elma bahçesini daha verimli hale getirmeye karar verdi.

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Foto - Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

Koloğlu, 2023'te 30 dönümlük alanda yaban mersini üretimine başladı.

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Foto - Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

Ürüne yönelik talebin yüksek olması üzerine üretim alanını önce 60, ardından geçen yıl 200 dönüme çıkaran Koloğlu, yıllık 140 ton üretim kapasitesine ulaştı.

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Foto - Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

Ürünlerini iç piyasadaki marketlerin yanı sıra Hollanda'ya da gönderen Koloğlu, gelecek yıl üretimini 200 tona çıkarmayı ve farklı ülkelere de ihracat yapmayı hedefliyor.

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Foto - Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

BÖLGENİN KADINLARINA İŞ KAPISI OLDU Uzak Doğu'dan Elmalı'ya uzanan çiftçilik serüvenini AA muhabirine anlatan Koloğlu, Elmalı'daki elma bahçelerini, manas kurdu nedeniyle verimli kullanamadığını, bu nedenle saksıda üretilen yaban mersinine yöneldiğini söyledi.

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Foto - Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

İlk olarak 30 dönümlük alanda üretime başladığını ve talep üzerine bahçeyi genişlettiğini belirten Koloğlu, katıldığı fuarlarda Hollandalı bir firma ile anlaşarak ihracata başladığını kaydetti.

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Foto - Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

"DÜNYADA EN ÇOK SATILAN İKİNCİ MEYVE" Hem iç piyasadaki marketlere hem de Hollanda'ya ürün gönderdiğini dile getiren Koloğlu, "Şu anda 140 ton üretiyoruz, seneye 200 ton olacak. Yine de yurt dışındaki talebi karşılayamıyoruz. Talep çok yüksek, dünyada en çok satılan ikinci meyve." dedi.

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Foto - Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

Koloğlu, ürün hasadının temmuzda başladığını ve 15 Eylül'e kadar devam edeceğini anlattı.

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Foto - Dünyada en çok tüketilen 2. meyve! Çin'den dönüp satmaya başladı!

Bölgede önemli ölçüde istihdam oluşturduklarının altını çizen Koloğlu, "Bölgedeki kadınlarımız için gelir kapısı oldu. Hasadımız yaklaşık 2,5 ay sürüyor. Her gün yaklaşık 150 kişi istihdam ediliyor, seneye Allah nasip ederse 200-250 kişi olacak." ifadesini kullandı.

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