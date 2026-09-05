Denizolgun’u canlı gören son kişiydi! "Korkudan yüzüne bakamadım"

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un 2016’daki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkatler yeniden, onu canlı gören son kişi olan Türkmenistanlı seyis Rıfat Kadirov’a çevrildi. Soruşturmadaki kilit isim Seyis Rıfat Kadirov hakkında önemli detaylara ulaşıldı. Kadirov, Denizolgun’un çiftliğinde 3 yıl ‘kaçak’ çalışmış. Soruşturma devam ederken de hakkında ‘sınırdışı’ kararı verilmiş.

2016’daki ilk soruşturma dosyasındaki ifadelere göre Süleymancıların önceki lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 civarında İstanbul’da Beykoz’un bir köyündeki çiftliğine geldi. 2 saat at bindikten sonra çiftlik evine çekildi ve hiç çıkmadı. Bu sırada çiftlikte sadece Denizolgun’un atlarına bakan Türkmenistanlı ‘seyis’ Rıfat Kadirov vardı.

Kadirov, sonraki gün akşam 20.00’a doğru uzun zamandır evden çıkmayan Denizolgun’un durumunu kontrol etmek için çiftlik evine girdi. (İfadesine göre) Denizolgun’u evin 2. katındaki kanepenin üzerinde oturur vaziyette, kendinden geçmiş ve ağzından kan gelmiş halde buldu. Hemen Denizolgun’un şoförünü aradı. Şoför Murat Bayrak çiftliğe ev işlerindeki yardımcılardan Mehmet Soygel ile geldi. Bu ikili Denizolgun’un yeğeni Hilmi Tuna Kuriş’i aradı. Kuriş de çiftliğe Denizolgun’un özel doktoru Nurettin Demirkol ile geldi.

Yaklaşık 4 saat sonra da polisi aradılar. Denizolgun’un ölümüne dair dönemin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kadirov’un ifadesi ‘şüpheli’ sıfatıyla alındı. Savcılıktaki ifadesinde çiftlik evine girdikten sonra gördüklerini şöyle anlattı:

Denizolgun kanepede hareketsizdi. Oturur vaziyetteydi hafif geri kaymıştı. Sağ elinden kontrol ettim, nabız yoktu. Korkudan yüzüne bakamadım.

CANLI GÖREN SON KİŞİ

Soruşturma sürerken 17 Ekim 2016 tarihli Adli Tıp raporunda ‘travmatik olmayan beyin kanaması’ tespiti yer alınca Savcılık 31 Ekim 2016’da ‘doğal ölüm’ değerlendirmesiyle ‘takipsizlik’ kararı verdi. Böylece tek şüpheli Kadirov hakkındaki soruşturma da düştü. Kadirov, Denizolgun’u canlı gören son; ölüsünü gören ilk kişiydi. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre 1992 doğumlu Kadirov, Türkiye’ye ilk resmi girişini 6 Şubat 2013’te Atatürk Havalimanı’ndan yaptı. 15 Kasım 2013’te de yine buradan çıktı. Daha sonra yasal olmayan yollardan tekrar Türkiye’ye girdi.

Ardından da Denizolgun’un çiftliğinde çalışmaya başladı. Soruşturma sürecinde ‘kaçak’ olduğu anlaşılınca 19 Eylül 2016’da İstanbul Valiliği tarafından sınırdışı kararı verildi. (Sınırdışı kararının ne zaman uygulandığı bilinmiyor). Kayıtlara göre Kadirov 2020’de Kayseri’de tekrar ortaya çıktı. Valilik tarafından 25 Şubat 2020’de ‘idari gözlem’ altına alındı. 23 Mart 2020’de de (pandemi dönemi) gözetimi sonlandırıldı. Kadirov en son 30 Ocak 2023’te İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıktı. Hakkında halihazırda 30 Ocak 2028’e kadar Türkiye’ye giriş yasağı var.