2 köprü ve 10 otoyol için özelleştirme kararı! İşletme hakkı 30 yıllığına devredilecek

Türkiye’nin ulaşım altyapısındaki önemli köprü ve otoyolları ilgilendiren yeni özelleştirme kararı yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin 5 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan köprü, otoyol ve çevre yollarına ilişkin özelleştirme sürecinin kapsamı belirlendi.

Özelleştirme işlemlerinde mülkiyet devri yapılmayacak. İşletme hakkının verilmesi başta olmak üzere çeşitli yöntemler uygulanabilecek ve sözleşmelerin süresi 30 yıl olacak.

İKİ BOĞAZ KÖPRÜSÜ DE LİSTEDE

Kararla birlikte daha önce alınan özelleştirme kararlarının kapsamındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de özelleştirme programında yer aldı.

Köprülerin yanı sıra Türkiye'nin önemli ulaşım güzergâhlarını oluşturan otoyollar da programa dahil edildi.

Özelleştirme kapsamındaki köprü ve yollar şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Avrupa Otoyolu

Anadolu Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu

İzmir-Çeşme Otoyolu

Niğde-Mersin-Adana Batı Otoyolu

Adana Doğu-Gaziantep Batı Otoyolu

Gaziantep Doğu-Şanlıurfa Otoyolu

Toprakkale-İskenderun Otoyolu

Gaziantep Çevre Otoyolu

Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı ile Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü

NİĞDE-POZANTI OTOYOLU DA KAPSAMA ALINDI

Yeni kararla Niğde-Pozantı Otoyolu da özelleştirme kapsam ve programına dahil edildi.

Bunun yanı sıra söz konusu güzergâhlara bağlı bağlantı yolları, bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri ve yük aktarma merkezleri de özelleştirme sürecinin içerisinde yer alacak.

Varlıkların bir bütün halinde özelleştirilmesinin yanı sıra ayrı gruplar oluşturularak ihale edilmesinin de önü açıldı.

MÜLKİYET DEVREDİLMEYECEK

Kararın en önemli ayrıntılarından biri özelleştirmenin yolların ve köprülerin mülkiyetinin satılması anlamına gelmemesi.

Köprüler, otoyollar, çevre yolları ve bunlara bağlı tesisler; mülkiyet devri hariç olmak üzere işletme hakkının verilmesi, kiralama, gayri ayni hak tesisi, gelir ortaklığı modeli veya işin niteliğine uygun diğer yöntemlerle özelleştirilebilecek.

Böylece kamuya ait varlıkların mülkiyeti korunurken işletme hakkının belirli süreyle özel sektöre bırakılabilmesi mümkün olacak.

İŞLETME HAKKI 30 YILLIĞINA VERİLEBİLECEK

Özelleştirme kapsamında imzalanacak sözleşmelerin süresi 30 yıl olarak belirlendi.

Kararda özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanması öngörüldü.

DENETİM KGM'DE KALACAK

Özelleştirme işlemleri tamamlanana kadar yolların bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin mevcut yükümlülükler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmeye devam edecek.

Devir işlemlerinin ardından özel işletmecilerin yerine getirmesi gereken bakım, onarım ve işletme şartlarını da KGM belirleyecek.

Köprü ve otoyollar üzerindeki denetim ve kontrol yetkisi Karayolları Genel Müdürlüğünde kalacak.