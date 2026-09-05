2 köprü ve 10 otoyol için özelleştirme kararı! İşletme hakkı 30 yıllığına devredilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün de aralarında bulunduğu köprü, otoyol ve çevre yolları özelleştirme programına alındı. Mülkiyet devredilmeyecek; işletme hakkı 30 yıla kadar özel sektöre verilebilecek. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2031’e kadar tamamlanması öngörülüyor.
Türkiye’nin ulaşım altyapısındaki önemli köprü ve otoyolları ilgilendiren yeni özelleştirme kararı yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin 5 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan köprü, otoyol ve çevre yollarına ilişkin özelleştirme sürecinin kapsamı belirlendi.
Özelleştirme işlemlerinde mülkiyet devri yapılmayacak. İşletme hakkının verilmesi başta olmak üzere çeşitli yöntemler uygulanabilecek ve sözleşmelerin süresi 30 yıl olacak.
İKİ BOĞAZ KÖPRÜSÜ DE LİSTEDE
Kararla birlikte daha önce alınan özelleştirme kararlarının kapsamındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de özelleştirme programında yer aldı.
Köprülerin yanı sıra Türkiye'nin önemli ulaşım güzergâhlarını oluşturan otoyollar da programa dahil edildi.
Özelleştirme kapsamındaki köprü ve yollar şöyle:
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
- Avrupa Otoyolu
- Anadolu Otoyolu
- İzmir-Aydın Otoyolu
- İzmir-Çeşme Otoyolu
- Niğde-Mersin-Adana Batı Otoyolu
- Adana Doğu-Gaziantep Batı Otoyolu
- Gaziantep Doğu-Şanlıurfa Otoyolu
- Toprakkale-İskenderun Otoyolu
- Gaziantep Çevre Otoyolu
- Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı ile Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü
NİĞDE-POZANTI OTOYOLU DA KAPSAMA ALINDI
Yeni kararla Niğde-Pozantı Otoyolu da özelleştirme kapsam ve programına dahil edildi.
Bunun yanı sıra söz konusu güzergâhlara bağlı bağlantı yolları, bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri ve yük aktarma merkezleri de özelleştirme sürecinin içerisinde yer alacak.
Varlıkların bir bütün halinde özelleştirilmesinin yanı sıra ayrı gruplar oluşturularak ihale edilmesinin de önü açıldı.
MÜLKİYET DEVREDİLMEYECEK
Kararın en önemli ayrıntılarından biri özelleştirmenin yolların ve köprülerin mülkiyetinin satılması anlamına gelmemesi.
Köprüler, otoyollar, çevre yolları ve bunlara bağlı tesisler; mülkiyet devri hariç olmak üzere işletme hakkının verilmesi, kiralama, gayri ayni hak tesisi, gelir ortaklığı modeli veya işin niteliğine uygun diğer yöntemlerle özelleştirilebilecek.
Böylece kamuya ait varlıkların mülkiyeti korunurken işletme hakkının belirli süreyle özel sektöre bırakılabilmesi mümkün olacak.
İŞLETME HAKKI 30 YILLIĞINA VERİLEBİLECEK
Özelleştirme kapsamında imzalanacak sözleşmelerin süresi 30 yıl olarak belirlendi.
Kararda özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanması öngörüldü.
DENETİM KGM'DE KALACAK
Özelleştirme işlemleri tamamlanana kadar yolların bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin mevcut yükümlülükler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmeye devam edecek.
Devir işlemlerinin ardından özel işletmecilerin yerine getirmesi gereken bakım, onarım ve işletme şartlarını da KGM belirleyecek.
Köprü ve otoyollar üzerindeki denetim ve kontrol yetkisi Karayolları Genel Müdürlüğünde kalacak.