Arap basınından çarpıcı Türkiye-İsrail haberi! Tel Aviv Ankara'yı ABD'ye şikayet etti

Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin üstleneceği rol Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya, Washington'daki diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye ile İsrail arasında Suriye üzerindeki nüfuz mücadelesine ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Habere göre İsrail yönetimi, Türkiye'nin yeni Suriye yönetimiyle geliştirdiği ilişkilerden ve ülkedeki askeri faaliyetlerinden rahatsız.

İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE ASKERİ VARLIK MESAJI

Al Arabiya'nın kaynaklarına göre Tel Aviv yönetimi aylar önce ABD'ye, ayrıca doğrudan ve Washington üzerinden Ankara'ya, Suriye topraklarındaki Türk askeri varlığına karşı olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin ise yeni Suriye yönetimiyle ilişkilerini birçok alanda geliştirerek ülkenin geleceğinde önemli bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.

Ankara'nın Suriye'deki askeri faaliyetleri konusunda İsrail'den çeşitli mesajlar aldığı, buna rağmen belirli ölçekte askeri konuşlanmasını sürdürdüğü aktarıldı.

FOTOĞRAF VE BELGELERİ ABD'YE GÖNDERDİ

Haberdeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri İsrail'in Washington'a yaptığı girişim oldu.

Al Arabiya'nın kaynakları, Tel Aviv yönetiminin Türk ordusunun bölgedeki konuşlanmasına ilişkin fotoğrafları, bilgileri ve belgeleri ABD yönetimine göndererek Ankara'dan şikayetçi olduğunu aktardı.

İsrail güçlerinin Türk ordusunun Suriye'deki hareketlerini yakından takip ettiği de kaydedildi.

Netanyahu hükümetinin özellikle Ankara'nın faaliyetlerini Ebu Zuhur Hava Üssü'nde askeri konuşlanma girişimi olarak değerlendirdiği belirtildi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HAVALİMANINI VURDU

İsrail savaş uçaklarının yaklaşık iki hafta önce Suriye'deki söz konusu havalimanına saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

Al Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre Tel Aviv yönetimi, Türkiye ve Suriye ile yaşanan gerilimin geldiği noktayı ciddi bir mesele olarak değerlendiriyor.

İsrail'in kaygısının yalnızca Türk askerlerinin Suriye'deki varlığıyla sınırlı olmadığı da aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ETKİSİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Washington'daki diplomatik kaynaklara göre Ankara, yeni dönemde Suriye'de daha büyük bir rol üstlenmek istiyor.

Haberde ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın izlediği politikanın da bu süreçte dikkat çektiği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin Barrack'ın yaklaşımından rahatsız olduğu ve Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzunun ülkenin geleceğinin şekillenmesinde belirleyici hale gelmesinden endişe duyduğu aktarıldı.

SURİYE'YE TÜRKİYE MESAJI

Haberde İsrail'in yalnızca Washington nezdinde girişimde bulunmadığı, Şam yönetimine de doğrudan Türkiye mesajı verdiği belirtildi.

Geçen ay Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail tarafının Suriyelilere:

“Türkiye'nin sizi kullanmasına izin vermeyin.”

mesajını ilettiği aktarıldı.

Böylece Tel Aviv'in bir taraftan Washington üzerinden Ankara'nın Suriye'deki askeri faaliyetlerini sınırlandırmaya çalışırken diğer taraftan Şam yönetimini Türkiye'nin artan bölgesel etkisine karşı uyarmaya çalıştığı öne çıktı.

WASHINGTON İKİ MÜTTEFİK ARASINDA

ABD yönetiminin ise Türkiye ile İsrail arasındaki Suriye geriliminde iki müttefiki arasında tarafsız görünmeye çalıştığı kaydedildi.

Al Arabiya'nın aktardığı tablo, Türkiye'nin Suriye'de güçlenen konumunun Tel Aviv yönetiminde giderek daha büyük bir güvenlik ve nüfuz meselesi olarak görüldüğüne işaret ediyor.