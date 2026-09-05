İran'dan Güney Kore'ye sert uyarı: Bunu savaş sebebi sayarız!

ABD ile İran arasındaki savaşın Hürmüz Boğazı'ndaki yansımaları sürerken Tahran yönetiminden Güney Kore'ye dikkat çeken bir uyarı geldi.

Üst düzey İranlı bir siyasi ve güvenlik yetkilisi, Seul yönetimine ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki olası askeri operasyonlarına destek vermemesi çağrısında bulundu.

“ABD'NİN BASKISINA BOYUN EĞMEYİN”

İranlı yetkili, Güney Kore'nin ABD tarafından İran'a karşı yürütülecek operasyonlara destek vermeye zorlandığını belirterek Seul'ün bu baskıya karşı koyması gerektiğini söyledi.

Güney Kore'nin kendi çıkarlarını ve uluslararası itibarını Washington'ın politikaları uğruna riske atmaması gerektiğini belirten yetkili, bölgedeki mevcut gerilimin sorumlusu olarak ABD ve İsrail'in saldırılarını gösterdi.

Seul yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun nedenlerini bildiğini ifade eden İranlı yetkili, Güney Kore'nin bunu göz ardı etmemesi gerektiğini kaydetti.

İRAN'DAN NET MESAJ: SAVAŞA KATILIM SAYARIZ

Açıklamanın en dikkat çekici bölümünde ise Güney Kore'nin olası askeri faaliyetlere katılmasının sonuçları konusunda açık bir uyarıda bulunuldu.

İranlı yetkili, Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı herhangi bir faaliyete dahil olmasının Tahran tarafından saldırıya ve savaşa doğrudan askeri katılım olarak değerlendirileceğini bildirdi.

“MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”

İranlı yetkili, İran halkına ve ülkenin haklarına yönelik saldırılara sağlanacak hiçbir desteğe müsamaha göstermeyeceklerini de vurguladı.

Bölgede güvenliğin yeniden tesis edilmesinin şartlarına değinen yetkili, ABD'nin müdahaleleri, abluka politikası ve İran'a yönelik ekonomik savaş devam ettiği sürece kalıcı güvenliğin sağlanamayacağını ifade etti.

Tahran'ın açıklaması, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketliliğin yalnızca ABD ve İran arasındaki çatışmayla sınırlı kalmayıp Washington'ın bölgedeki müttefiklerini de doğrudan etkileyebileceğine işaret etti.