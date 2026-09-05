ABD'de motorin fiyatında tarihi rekor! Bir yılda yüzde 58 arttı

İran savaşının küresel enerji piyasaları üzerindeki etkileri sürerken ABD'de motorin fiyatları tarihi seviyeye çıktı.

Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre motorinin galon fiyatı cuma günü 5,85 dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

BİR YILDA YÜZDE 58'LİK ARTIŞ

Motorinin galon fiyatı geçen yılın aynı döneminde 3,71 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Son fiyatla birlikte motorinin galonunda bir yıldaki artış 2,14 dolara ulaştı. Bu rakam yıllık bazda yaklaşık yüzde 58'lik yükselişe karşılık geliyor.

Yeni rekorun, İran savaşının enerji piyasalarında neden olduğu dalgalanmaların devam ettiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

MOTORİNDE 5,85 DOLARLIK REKOR

Motorin fiyatlarındaki sert yükseliş ABD ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor.

Dizel yakıt; ülkede özellikle kamyon taşımacılığı, tarım, inşaat ve ağır iş makinelerinde yoğun biçimde kullanılıyor. Bu nedenle motorin maliyetlerindeki yükselişin yalnızca akaryakıt sektörünü değil, taşımacılıktan üretime kadar geniş bir alanı etkileme potansiyeli bulunuyor.

SAVAŞ ENERJİ PİYASALARINI VURDU

İran savaşıyla birlikte enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, petrol ve akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD'de kamyonlardan tarım makinelerine kadar ekonominin birçok alanında kullanılan motorinin 5,85 dolarla tarihi zirveye çıkması, savaşın enerji maliyetlerine yansımasının dikkat çeken göstergelerinden biri oldu.