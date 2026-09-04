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Gündem Oğlundan kara propagandalara cevap! Gökçek'in neden sakız çiğnediği belli oldu
Gündem

Oğlundan kara propagandalara cevap! Gökçek'in neden sakız çiğnediği belli oldu

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Oğlundan kara propagandalara cevap! Gökçek'in neden sakız çiğnediği belli oldu

İfade vermek üzere adliyeye giderken sakız çiğnemesi nedeniyle fondaş medyada ve sosyal medyada hedef tahtasına konulan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in neden sakız çiğnediği ortaya çıktı. Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, yaptığı paylaşımda, "Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır" diyerek kara propagandalara cevap verdi.

“Şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne ağzında sakızla gelen Melih Gökçek’in görüntülerine ilişkin oğlu Osman Gökçek’ten açıklama geldi.

Adliye girişinde basın mensupları tarafından kaydedilen görüntülerin ardından sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Osman Gökçek, "Biraz önce babam İbrahim Melih Gökçek’in adliyeye ifade vermeye giderken ağzında sakız olduğu ve bunun bir saygısızlık teşkil ettiği yönünde yapılan haberlerle ilgili bir hususu düzeltmek isterim" ifadelerini kullandı.

Babasının kronik rahatsızlığına vurgu yapan Gökçek, "Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır" diyerek ekrana yansıyan görüntülerin tamamen bu nedenden kaynaklandığını belirtti ve "Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur" diye ekledi.

BÖYLE BİR DURUM ZATEN MÜMKÜN DEĞİL

Açıklamasında adli makamlara yönelik herhangi bir saygısızlığın söz konusu olmadığını savunan Osman Gökçek, resmi ifade işlemi sırasındaki duruma ilişkin ise "Ayrıca, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir" ifadelerine yer verdi. Gökçek, mesajını "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum" sözleriyle tamamladı.

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