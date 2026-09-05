Estetik merakı hayatları tehdit ediyor: Güzelleşmek isterken canından oluyordu

DOKTORDAN 'PARA İSTEDİLER' İDDİASI: Dr. A.S. ise hakkındaki suç duyurusu üzerine soruşturma için savcılığın, Sağlık İl Müdürlüğü'ne başvurduğunu belirterek, "İl Sağlık da araştırıyor, birincisi 'Bu doktorun bu işi yapma yetkisi var mı?', ikincisi 'Bu doktorun bu işte bir suçu, hatası var mı' diye. Çok şükür, yetkimiz var, hatamız da yok. Bu işlem, olabilecek bir şey. Yani damar yolu açıyorsanız kolunuzdan kan gelebilir. Bunun gibi bir şey. Ama söylediği gibi bir kanama değil, küçücük bir kanama, yüzeysel bir kanama ve durmuş şeklinde tomografisinde raporlanmış. Bunlar benden 4-5 milyon para istedi. 'Ya bu parayı vereceksin, ya da iş yaptırtmayacağız. Gerekirse sosyal medya, görsel medyada her türlü yola başvuracağız' dediler" diye konuştu. Gonca Uzhan'ın kocasının ise hastalarına, diğer kişilere yazmaya başladığını ileri süren Dr. A.S. ise "Ben de şimdi onlarla ilgili yasal yollara başvuru yapacağım. Ben doktorum, bazen basit bir ilaçla bile alerjiden ölebiliyor insanlar. Varsa benim bir suçum, hukuk kararını verir" ifadelerini kullandı.