Yüzüne haykıran itirafçılar ve hiçbirine cevap veremediğin iddialar karşısında! Çöken senin senaryon Ekrem

Buğra Kardan İstanbul

Güzelim İstanbul’u ahtapot gibi saran vurgun ağının koçbaşı Ekrem İmamoğlu, döndürdüğü dolaplar mahkemede bir bir ortalığa saçılınca çareyi yargıyı karalamakta buldu. Duruşmalarda sanıklardan Ertan Yıldız’ın, Seyfi Beyaz’ın, Hamit Demir’in, Mustafa Keleş’in, Cemal Üneş’in rüşvet itiraflarıyla; şaibe iddialarını ve ithamlarını teyit eden delillerle suskunluğa bürünen İmamoğlu, dün de İBB’ye yönelik yolsuzluk davası dosyasının çelişkiler içerdiği safsatasına sarıldı. Şaibeleri belgeleyen MASAK raporlarını, ses ve video kayıtlarını, HTS dökümlerini, banka dekontlarını, WhatsApp yazışmalarını yok sayan İmamoğlu, skandal cümlelerle dolu sosyal medya paylaşımında tek satırına dahi cevap veremediği iddianameyi itibarsızlaştırmaya giriştiği gibi “Geride bir senaryo kaldı” ifadesini kullandı.

FİLMİN SONUNU MERAK EDİYORUZ

Haddini aşarak yeni bir algı oyununu sahneye koyan İmamoğlu’na öfke yağdı. Gerçekleri yüzüne haykıran itirafçılara tek kelime edemeyen, deliller karşısında susan İmamoğlu’na toplumdan da “Geride kalan senin çöken senaryon oldu” tepkisi yükseldi. Hukukçular ve siyasiler ise, İBB’ye yönelik yolsuzluk dosyasının boş olmadığını belirterek, 142 eylem içeren, 3 bin 739 sayfadan teşekkül eden iddianamenin kaçılacak yanının bulunmadığını söylediler. Ekrem İmamoğlu’na ise “Asrın davasında neyin ne olduğu anlaşıldı. Milyonlar, İstanbul’da yapılan yağmaları öğrendi. Davadan geriye kalan ise senin çöken senaryon, tiyatron oldu” diye seslendiler.

DAVAYA DESTEK BÜYÜYOR

Akit’e konuşan Avukat Sinan Pak, şunları söyledi: “Bizim hukukumuzda şahısların kendilerini savunmak için alenen yalan beyanda bulunma özgürlükleri vardır. İmamoğlu’nun da kendisini böyle müdafaa etmeyi yeğlediği muhakkaktır. Yargılandığı davanın utanç verici, yüz kızartıcı olduğu açıktır. Yıllardır iş tuttuğu insanların ağızlarından çıkan itiraflar son derece vahimdir. Bir bir ortaya dökülen deliller de. Bunlar, hüküm giymek için yeterlidir. İmamoğlu’nun hâlen haksızlığa uğradığı algısı üretmeye oluşturmaya uğraştığı ise aşikârdır. Ta en başından beri yapmaya çalıştığı iyi niyetli, safiyane muhalif seçmenin duygularına oynamaktır. Neyse ki bu konuda büyük bir bilinç belirdi. İBB’ye yönelik yolsuzluk davasına destek yüzde 70’lere hatta yüzde 80’lere ulaştı. Bu da İmamoğlu ve ekibini zor duruma soktu. O nedenle yargıyla baş edemeyeceğini anlayınca algıyla oynamaya koyuldu. Ancak bu oyunun da tutmayacağı aşikâr. Çünkü İmamoğlu’nun duruşmalarına ilgi çok sınırlı kalmaya başladı. En yakınları bile duruşmalarını takip etmez oldu. O nedenle çok sinirlendi ve ne yapacağını şaşırdı. Mahkeme heyetine dönük taarruzları bundan ileri geliyor. İddianameyi çürütemedi. Kötüleme cihetine gitti ama görünen köy kılavuz istemez. İfadeler, itiraflar, deliller ortada. Yargılamaların ardından bambaşka bir fotoğraf ortaya çıkacaktır. Yolsuzluklarla mücadele edilebileceği anlaşılacaktır. Şaklabanların algı oyunlarıyla yargılanmaktan, mahkûm olmaktan kaçamayacakları görülecektir.”

ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

AK Parti 25. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Mazhar Bağlı da şunları dile getirdi: “İmamoğlu ve arkadaşlarınca davayı baltalamak için adımlar atılıyor ama muvaffak olunamıyor. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor. Para kulelerini, bavulları inkâr etmek mümkün değil. Peş peşe gelen itiraflara, delillere cevap vermeye de imkân yok. Tabii olarak İmamoğlu’na davanın siyasi olduğunu, senaryo ürünü olduğunu algısını yaymaktan başka çare kalmıyor. ‘Senaryo’yu kullanması çok manidar. Demek ki bu kavramdan hoşlanıyor. Ona da Türkiye’ye karşı bir senaryoda yer verildi. Ancak ülkemiz tüm sinsi senaryolara alışkındır. Hem demokrasiye hem sivil siyasete hem muhafazakâr sosyolojiye yönelik oyunlarla çokça karşılaşmıştır. Şükür ki bu oyunlar bir bir boşa çıkarılmıştır. Türkler, iktidarı kendi reyleriyle belirleme vaadiyle imparatorluktan vazgeçmişlerdir. Ancak bu vaadin Özal’a, Erbakan’a, Erdoğan’a kadar gerçekleşmediği şüphesizdir. Bilhassa Erdoğan’la tablo başkalaşmıştır. İttihatçılar, cuntacılar, vesayetçiler, Kemalistler bu tabloyu bozmak için türlü hamleler yapmışlardır. İmamoğlu da bu hamlelerden biridir. İBB’nin kullanılarak CHP’nin ele geçirilmesi, belediye başkanlarının bir odaktan atanması esasında iktidar ve sivil siyaseti engelleme teşebbüsünün parçasıydı. Daha evvel açık darbeler yapılırdı, iktidarlara muhtıralar verilirdi, ihtarlarda bulunulurdu. Gelinen noktada bunlar bir yana bırakıldı, Ekrem İmamoğlu gibi senaryolar devreye sokuldu. Şükür ki merkezin çevreye yürüşünü önlemeye dönük bu senaryo da bozuldu, bozuluyor.”