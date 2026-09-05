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Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu çağrı yaptı: Aşılarımızı ihmal etmeyelim
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu çağrı yaptı: Aşılarımızı ihmal etmeyelim

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AA Giriş Tarihi:

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Sağlık Bakanı Memişoğlu çağrı yaptı: Aşılarımızı ihmal etmeyelim

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu' "aşı" çağrısı yaptı. Memişoğlu, "Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşı, hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız. 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl 6'lı karma aşıya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim."

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