Üsküdar’da kritik seçim günü! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi

Üsküdar Belediyesi’nde gözler bugün gerçekleştirilecek kritik Başkan Vekilliği seçimine çevrildi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından başlayan süreçte, daha önce yapılan seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

Yeni Başkan Vekilliği seçimi bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Oylama öncesinde belediye meclisindeki dengeleri etkileyen peş peşe gelişmeler yaşanırken, belediye binası ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

BELEDİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda kritik seçim öncesinde polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren Üsküdar Belediyesi çevresinde önlem aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün aldığı tedbirler kapsamında Çavuşdere Caddesi'nin Hayrettin Çavuş Sokak ile Hatmi ve Evliya Hoca sokakları arasındaki bölümü saat 07.00'den etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatıldı.

Sürücülerin alternatif güzergâh olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklarını kullanmaları istendi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ, SANDIK YENİDEN KURULUYOR

Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen ilk Başkan Vekilliği seçimini CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı.

AK Parti'nin seçim sonucuna yönelik itirazının kabul edilmesinin ardından oylamanın yenilenmesine karar verildi. Üsküdar Belediyesinin karara yaptığı itiraz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Böylece Başkan Vekilliği için yeniden seçim yapılmasının önü açıldı.

SEÇİM ÖNCESİ MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİ

Kritik oylamaya kısa süre kala Üsküdar Belediye Meclisinde dengeleri etkileyen gelişmeler yaşandı. CHP'li 4 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katılması, seçim öncesindeki meclis aritmetiğini değiştirdi.

Ardından gerçekleştirilen operasyonda 3 belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasıyla seçim öncesindeki hareketlilik daha da arttı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise belediye meclis üyelerinin gözaltında bulunduğu sırada seçime gidilmesine tepki gösterdi.

SİNEM DEDETAŞ TUTUKLANARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Üsküdar Belediyesindeki süreç, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla başlamıştı.

Yapı ruhsatı ve iskân işlemlerindeki usulsüzlük suçlamaları kapsamında tutuklanan Dedetaş, Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı da Dedetaş'ı geçici tedbir kapsamında görevinden uzaklaştırmıştı.

Bugün gerçekleştirilecek oylamanın ardından Üsküdar Belediyesinde Başkan Vekilliği koltuğuna kimin oturacağı belli olacak.