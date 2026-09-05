Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rakiplerine resmen fark attı

Türkiye'de transfer ve tescil dönemi sona erdi. Kadrolara yapılan takviyeler sonrası en değerli takım belli oldu.

Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark attı.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu transferleri bitti. Takımların transfer hamleleri sonrası en değerli kulüp listesi güncellendi. Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray olurken Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki fark ön plana çıktı.

İşte Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun en değerli takımları…

Çorum FK | 67.25 milyon Euro

Başakşehir | 75.50 milyon Euro

Trabzonspor | 185.80 milyon Euro

Beşiktaş | 266.60 milyon Euro

Fenerbahçe | 282.70 milyon Euro

Galatasaray | 411.60 milyon Euro