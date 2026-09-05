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Spor Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rakiplerine resmen fark attı
Spor

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rakiplerine resmen fark attı

Yeniakit Publisher
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Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rakiplerine resmen fark attı

Türkiye'de transfer ve tescil dönemi sona erdi. Kadrolara yapılan takviyeler sonrası en değerli takım belli oldu.

Türkiye'de transfer ve tescil dönemi sona erdi. Kadrolara yapılan takviyeler sonrası en değerli takım belli oldu.

Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark attı.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu transferleri bitti. Takımların transfer hamleleri sonrası en değerli kulüp listesi güncellendi. Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray olurken Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki fark ön plana çıktı.

İşte Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun en değerli takımları…

Çorum FK | 67.25 milyon Euro
Başakşehir | 75.50 milyon Euro
Trabzonspor | 185.80 milyon Euro
Beşiktaş | 266.60 milyon Euro
Fenerbahçe | 282.70 milyon Euro
Galatasaray | 411.60 milyon Euro

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